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Ep. 1242 – Case di polistirolo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: gli ultimi attacchi russi su Kiev hanno ribadito la necessità per l’Ucraina di armamenti in grado di intercettare i missili balistici; il governo italiano ha chiuso un contenzioso sulla fornitura di mascherine versando 100 milioni a uno dei principali accusatori dell’ex presidente del Consiglio Conte di fronte alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid; un modo per raccontare il fenomeno del cantautore Ultimo senza puzza sotto il naso

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