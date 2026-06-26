Ep. 1241 – Un conto tutto per sé e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: nella notte un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina Kiev; i sopravvissuti e i volontari che stanno scavando tra le macerie dei terremoti in Venezuela accusano i militari e gli agenti locali di ostacolare i soccorsi e di fare sciacallaggio; il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto la grazia per Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio dopo aver denunciato l’ex marito per stalking e percosse; quali sono le idee e chi sono gli ammiratori della Fraternità lefebvriana, che ha ordinato quattro vescovi incorrendo nella scomunica di papa Leone XIV
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