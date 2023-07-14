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Ep. 1240 – Questioni di metodo, problemi di merito e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: la Corte Suprema ha respinto il tentativo di Trump di cambiare le regole sulla cittadinanza negli Stati Uniti; la discussione in parlamento sulla legge elettorale subirà dei ritardi anche a causa dei ritardi dei treni; un dipendente del Cnr ha smentito il suo presidente sui dispositivi per garantire il diritto a una morte medicalmente assistita; il Nobel per la Fisica Parisi racconta come è riuscito a risolvere grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale un problema matematico che resisteva ai tentativi di dimostrazione da più di dieci anni

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