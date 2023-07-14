Ep. 1239 – Il dilemma del condizionatore e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Corte Suprema ha emesso tre sentenze contro Trump e una pericolosamente a suo favore; tra le vittime dei terremoti in Venezuela ci sono decine di persone appena espulse dagli Stati Uniti; i dazi europei e italiani sulle spedizioni extra-UE rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano; rinfrescare gli spazi chiusi riscalda l’aria circostante, gli alberi e i pannelli solari sui tetti sono due possibili soluzioni al problema
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1238 – I vuoti vitali e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Socialisti per Haaland, e altre storie
Come raccontiamo le ondate di calore, i talebani ricevuti dalla Commissione Europea a Bruxelles e una forte critica a Pedro Sánchez da un suo ex famoso elettore