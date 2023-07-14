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Ep. 1239 – Il dilemma del condizionatore e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: la Corte Suprema ha emesso tre sentenze contro Trump e una pericolosamente a suo favore; tra le vittime dei terremoti in Venezuela ci sono decine di persone appena espulse dagli Stati Uniti; i dazi europei e italiani sulle spedizioni extra-UE rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano; rinfrescare gli spazi chiusi riscalda l’aria circostante, gli alberi e i pannelli solari sui tetti sono due possibili soluzioni al problema

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