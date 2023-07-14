Ep. 1238 – I vuoti vitali e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: perché è importante raccontare l’ondata di calore in corso andando al di là dei record e dei luoghi comuni; l’aria condizionata nelle scuole può essere una risposta non solo alle esigenze di studenti, insegnanti e assistenti ma anche ai bisogni di interi quartieri; la premio Nobel per la Pace Machado vuole cavalcare il malcontento popolare sui soccorsi dopo il terremoto per rientrare in Venezuela; nella Striscia di Gaza si sono tenuti gli esami di fine anno scolastico per la prima volta da tre anni
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Come raccontiamo le ondate di calore, i talebani ricevuti dalla Commissione Europea a Bruxelles e una forte critica a Pedro Sánchez da un suo ex famoso elettore