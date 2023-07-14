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Ep. 1237 – Emma ha studiato troppo poco e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: in Venezuela si scava tra le macerie degli edifici crollati per  i terremoti, sono migliaia le segnalazioni di persone disperse; la Corte di cassazione ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti per la strage ferroviaria di Viareggio; le misure per tutelare i lavoratori durante le ore più calde non si applicano a una delle categorie più a rischio, quella dei rider; le risposte del chatbot italiano Emma fanno molto ridere, ma c’è poco da stare allegri

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