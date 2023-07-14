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Ep. 1236 – Il caldo è classista e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: in Venezuela è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo due forti terremoti che hanno fatto crollare edifici anche nella capitale Caracas; sull’uso delle basi statunitensi in Italia il confine tra quello che dicono i trattati e quel che succede nella realtà è piuttosto labile; Alemanno e Vannacci hanno molte affinità e qualche divergenza, in particolare quando si parla di carceri; per la prima volta il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha condannato una società di calcio per aver licenziato un’atleta dopo aver saputo che era incinta; nei periodi di grande caldo le persone anziane hanno un particolare bisogno di cure, ma anche di qualche telefonata in più

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