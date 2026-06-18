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Ep. 1235 – Sedersi a tavola con il diavolo (parte seconda) e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: per la prima volta la Commissione europea ha accolto a Bruxelles una delegazione del governo (non riconosciuto) dei talebani in Afghanistan; sono stati liberati gli attivisti della Flotilla dopo un mese di detenzione non motivata nella Libia orientale; cosa si sta facendo e cosa si può fare per rendere le città più vivibili durante questa ondata di caldo anomalo; le nuove norme sulla caccia viste da chi vive a contatto con le specie cresciute in modo incontrollato

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