Ep. 1235 – Sedersi a tavola con il diavolo (parte seconda) e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: per la prima volta la Commissione europea ha accolto a Bruxelles una delegazione del governo (non riconosciuto) dei talebani in Afghanistan; sono stati liberati gli attivisti della Flotilla dopo un mese di detenzione non motivata nella Libia orientale; cosa si sta facendo e cosa si può fare per rendere le città più vivibili durante questa ondata di caldo anomalo; le nuove norme sulla caccia viste da chi vive a contatto con le specie cresciute in modo incontrollato
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1234 – La parola ai malati e le altre storie di oggi
Ep. 1233 – Settantaquattro frustate e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Laghi bollenti, turisti a zig-zag e altre storie
Una storia dagli Epstein files che sicuramente non avete letto, una storia bella ma straziante dai Mondiali, e qualche indicazione per turisti sbadati in giro per Copenaghen