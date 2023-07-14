Ep. 1234 – La parola ai malati e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il premier britannico Starmer si è dimesso, era più popolare in Ucraina che nel Regno Unito; il negoziato tra Stati Uniti e Iran avanza piano, tra continue smentite e nuove concessioni alla Repubblica Islamica; la Corte costituzionale torna a discutere del fine vita e per la prima volta ascolta in udienza le persone malate; il terzo atto del dramma di Schwazer, il marciatore è stato trovato di nuovo positivo a un controllo antidoping; in Italia mancano i conducenti di autobus, il comune di Milano è andato a trovarli in Tunisia
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