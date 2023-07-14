Ep. 1233 – Settantaquattro frustate e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le esternazioni social di Trump minacciano ma non interrompono i negoziati tra Stati Uniti e Iran; dove si trovano i miliardi di dollari di fondi iraniani congelati dalle sanzioni; lo scontro tra Meloni e Trump spiegato attraverso i numeri; le statistiche italiane sugli incidenti stradali potrebbero sottostimare molto quelli correlati al consumo di alcol; il generale libico Almasri è stato condannato da un tribunale di Tripoli a 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti
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Una storia dagli Epstein files che sicuramente non avete letto, una storia bella ma straziante dai Mondiali, e qualche indicazione per turisti sbadati in giro per Copenaghen