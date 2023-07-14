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Ep. 1232 – Sciami di droni, tempeste silenziose e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: c’è un filo che lega l’attacco ucraino contro una raffineria alle porte di Mosca a quello contro un ponte in Crimea; le case di comunità sono importanti ma non possono sostituire gli ospedali, in particolare in alcune aree d’Italia; da 27 anni la prima prova dell’esame di maturità non propone l’analisi di un testo scritto da una donna; un professore racconta il giro di affari dietro alle classifiche internazionali delle università; a Roma 30mila persone hanno letto insieme, in pubblico, in silenzio, Le notti bianche di Dostojevski

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