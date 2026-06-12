Ep. 1231 – Un piano Marshall per la Germania di Hitler e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Stati Uniti e Iran hanno firmato l’accordo che dovrebbe mettere fine alla guerra e che è molto favorevole al regime islamico; i coloni israeliani hanno appiccato incendi in due moschee in Cisgiordania; il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che permetterà di creare centri di detenzione fuori dall’Unione; oggi 77mila elettori di un sobborgo di Manchester potrebbero decidere il nuovo premier del Regno Unito; nella battaglia contro le nuove norme sulla caccia in discussione al Senato gli animalisti hanno coinvolto papa Leone XIV
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Arazzi che non lo erano, le violentissime proteste a Belfast, la nuova torre della Sagrada Familia e un formaggio asturiano venduto soltanto una volta l’anno