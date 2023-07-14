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Ep. 1230 – Uno smacco e un salvagente e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: con Putin sempre più in difficoltà Trump sembra aver cambiato idea su Zelensky e sulle possibilità dell’Ucraina di resistere all’aggressione russa; come leggere le assoluzioni nel primo processo sull’urbanistica a Milano; una gip a Firenze ha messo sotto sequestro sette sezioni del carcere di Sollicciano e chiesto il trasferimento di quasi 250 detenuti a causa delle «pessime condizioni igienico sanitarie»; un dipendente dell’azienda del trasporto pubblico a Milano è indagato per le foto di alcune passeggere condivise in una chat; l’esame di maturità spiegato da chi conosce già le tracce dello scritto; ora la Venere e la Primavera di Botticelli si guardano, nella sala degli Uffizi riallestita per loro

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