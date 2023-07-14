Ep. 1229 – Foto passeggere e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Stati Uniti e Iran hanno un’interpretazione diversa della parte dell’intesa che riguarda le eventuali tariffe per il passaggio dallo stretto di Hormuz; l’Italia non è riuscita a far approvare sanzioni europee nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir; la proposta di Starmer di vietare i social ai minori di 16 anni ha gli stessi punti deboli delle iniziative già approvate da altri governi; la multinazionale Electrolux ha temporaneamente sospeso gli oltre mille licenziamenti nei suoi stabilimenti italiani; dopo sei mesi il sindaco di Isernia ha levato la tenda, si è interrotta (senza risultati) la protesta contro i tagli all’ospedale cittadino
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