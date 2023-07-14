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Ep. 1228 – Il distributore più vicino e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un’intesa per sbloccare lo stretto di Hormuz, prolungare di 60 giorni il cessate il fuoco e nel frattempo negoziare un futuro accordo di pace; Putin ha telefonato a Trump per chiedergli di convincere Zelensky a fermare i contrattacchi, mentre la Russia continua i raid contro i civili ucraini; i rischi per i progetti di Elon Musk sui data center nello spazio e le proteste per quelli di prossima costruzione a sud di Milano; in molti piccoli comuni italiani prelevare dei contanti o fare un pieno di benzina costa tempo e fatica; l’unica bambina di 10 anni di Filicudi potrà frequentare la prima media senza doversi trasferire dall’isola

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