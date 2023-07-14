Ep. 1227 – Chi si siede a tavola con il diavolo e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: dietro ai nuovi annunci di un accordo tra Stati Uniti e Iran c’è la mediazione del Qatar e la questione dei fondi iraniani congelati anche nelle banche dell’emirato; i governi europei si dividono sulla scelta della persona a cui affidare un eventuale negoziato con Putin per fermare l’invasione russa in Ucraina; è iniziata in parlamento la sfida tra Meloni e Vannacci su chi rappresenti la “vera destra”; le donne afghane protestano contro i nuovi divieti imposti dai talebani mentre in Italia si torna a discutere delle quote di genere
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