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Ep. 1226 – L’importanza di fallire e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il governo ha accantonato la riforma dei medici di famiglia voluta dal ministro Schillaci; il Consiglio dei ministri ha approvato un primo pacchetto di regole italiane sull’intelligenza artificiale, tra rassicurazioni e qualche dubbio sull’uso dei sistemi biometrici di riconoscimento; le restrizioni di viaggio imposte da Trump in materia di immigrazione hanno colpito anche le delegazioni arrivate negli Stati Uniti per i Mondiali di calcio; la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha annunciato un’azione legale contro il Teatro La Fenice di Venezia con l’accusa di discriminazioni

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