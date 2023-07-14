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Ep. 1225 – Per 38 volte a un passo dalla pace e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: tre persone sono indagate per corruzione sul progetto del ponte sullo Stretto; l’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione anche per i quartieri cristiani della città libanese di Tiro; per la prima volta dall’inizio della guerra contro l’Iran è stato abbattuto un elicottero degli Stati Uniti; la gip di Milano ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d’urgenza disposto nei confronti dell’impresa che sta costruendo il nuovo consolato degli Stati Uniti; il test del secondo concorso nazionale per abilitare le guide turistiche è completamente diverso dal primo; l’astronauta italiano Luca Parmitano è stato scelto per partecipare alla missione lunare Artemis III; oggi Leone XIV celebra il completamento della Sagrada Familia di Barcellona, a 100 anni esatti dalla morte del suo architetto Antoni Gaudì

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