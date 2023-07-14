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Ep. 1224 – Lettere dal fronte e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il ministro israeliano Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della Flotilla; cosa ci raccontano della guerra in Ucraina le lettere dei soldati russi e dei loro familiari; la riforma dell’esame di ammissione per l’università ha portato di nuovo in piazza le proteste degli studenti iraniani; il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale; è in vendita Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi: è la proprietà più costosa mai messa sul mercato in Italia

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