Ep. 1224 – Lettere dal fronte e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministro israeliano Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della Flotilla; cosa ci raccontano della guerra in Ucraina le lettere dei soldati russi e dei loro familiari; la riforma dell’esame di ammissione per l’università ha portato di nuovo in piazza le proteste degli studenti iraniani; il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale; è in vendita Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi: è la proprietà più costosa mai messa sul mercato in Italia
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