Ep. 1223 – I tanti mestieri di un caporale e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Iran ha attaccato Israele in risposta agli ultimi raid contro i quartieri sud della capitale del Libano, Beirut; i nuovi sfruttatori dei braccianti agricoli hanno messo a punto un sistema perché contratti e paghe dei lavoratori risultino in regola; come funziona una Casa di comunità di quelle volute dal ministro Schillaci (una di quelle – molto poche – che sono già in funzione); da quest’anno non ci sarà più la detrazione fiscale per i figli a carico che hanno compiuto 30 anni; alla fine dell’anno scolastico milioni di cinesi entrano in ansia per il concorso nazionale di ammissione all’università, mentre milioni di genitori italiani sono in fibrillazione per la ricerca di un centro estivo
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