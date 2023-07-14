Ep. 1222 – Mangiare mortadella a Teheran e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Camera ha approvato una legge delega per arrivare a utilizzare l’energia nucleare in Italia; Zelensky ha proposto a Putin di incontrarsi per mettere fine alla guerra, il portavoce del Cremlino gli ha risposto invitandolo a Mosca; le milizie sciite di Hezbollah hanno respinto l’intesa per un cessate il fuoco tra Libano e Israele, che comunque di fatto non era mai entrato in vigore; per la prima volta le detenute di Rebibbia hanno portato in scena uno spettacolo in un teatro fuori dal carcere; l’opera e la fame di vita dell’artista iraniana Marjane Satrapi tra pollo alle prugne, formaggi francesi e mortadella al pistacchio
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Da dove arriva l’ondata di calore di questi giorni, qualche soluzione per rendere più sicure le stazioni ferroviarie di sera, e un pezzo di costa francese che ormai si sta riempiendo di turisti molto ricchi