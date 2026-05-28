Ep. 1221 – Fine corsa per la legge sul fine vita e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo mentre si apriva il forum economico presieduto da Putin; Israele e Libano hanno trovato l’accordo per prolungare un cessate il fuoco che in realtà non è mai stato in vigore; ci sono due attivisti italiani fermati in Libia di cui non parla quasi nessuno; la procura generale di Milano ha dichiarato che le informazioni giornalistiche diffuse per contestare la grazia a Nicole Minetti «non corrispondono al vero»; ci sarà un tennista italiano in finale al Roland Garros
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Altri episodi
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Morning Weekend – Robotaxi, distese di sabbia bretoni, e altre storie
Da dove arriva l’ondata di calore di questi giorni, qualche soluzione per rendere più sicure le stazioni ferroviarie di sera, e un pezzo di costa francese che ormai si sta riempiendo di turisti molto ricchi