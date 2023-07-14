Ep. 1220 – Alieni, fantasmi, fragole e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan del Cosentino raccontato dall’unico sopravvissuto all’incendio; chi è il giornalista che sembra sapere prima di tutti quello che dice Trump quando parla al telefono con gli altri leader mondiali; cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove norme sulla trasparenza salariale che puntano ad arginare le discriminazioni contro le donne; la denuncia di Kinski contro Wenders e il dilemma di come trattare le opere d’arte che entrano in conflitto con la sensibilità del nostro tempo
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Altri episodi
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Da dove arriva l’ondata di calore di questi giorni, qualche soluzione per rendere più sicure le stazioni ferroviarie di sera, e un pezzo di costa francese che ormai si sta riempiendo di turisti molto ricchi