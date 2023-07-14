Ep. 1218 – Un nuovo colonialismo e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’esercito israeliano è tornato a bombardare l’area della capitale libanese Beirut mentre il premier Netanyahu ha dichiarato l’obiettivo di occupare il 70% della Striscia di Gaza; in cambio di aiuti economici e sanitari l’amministrazione Trump chiede la cessione di dati sanitari e diritti di sfruttamento delle materie prime critiche; come si è arrivati al sequestro di beni per 200 milioni riconducibili all’ex boss mafioso Messina Denaro, e perché è importante; l’associazione guide e scout cattolici italiani ha approvato un documento che stabilisce che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono essere criteri di esclusione per la selezione degli educatori
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