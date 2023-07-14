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Ep. 1217 – L’ispirazione, i modelli e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: l’esercito israeliano continua a spostare la “linea gialla” e così la parte della Striscia di Gaza abitata da due milioni palestinesi continua a restringersi; la sede del Partito Socialista spagnolo è stata perquisita nell’ambito di un’inchiesta su presunti finanziamenti illeciti, i soldi sarebbero serviti per intimidire o screditare chi indagava su persone vicine al primo ministro Sanchez; la crisi di Electrolux vista dai lavoratori dello stabilimento italiano destinato alla chiusura; ieri la Camera ha commemorato Giacomo Matteotti, per la prima volta il parlamento italiano ha uno scranno intitolato a un deputato; sempre meno italiani visitano i cimiteri

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