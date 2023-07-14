Ep. 1216 – Non c’è ancora abbastanza campo e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l’Iran, dove sta riprendendo a funzionare la rete Internet; Israele ha intensificato gli attacchi sul Libano e ha confermato l’uccisione del capo militare di Hamas a Gaza; a Venezia un elettore del Movimento 5 Stelle su due avrebbe votato per il candidato sindaco di centrodestra; nel suo discorso all’assemblea di Confindustria Meloni non ha mai nominato la crisi dell’Ilva
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