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Ep. 1216 – Non c’è ancora abbastanza campo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l’Iran, dove sta riprendendo a funzionare la rete Internet; Israele ha intensificato gli attacchi sul Libano e ha confermato l’uccisione del capo militare di Hamas a Gaza; a Venezia un elettore del Movimento 5 Stelle su due avrebbe votato per il candidato sindaco di centrodestra; nel suo discorso all’assemblea di Confindustria Meloni non ha mai nominato la crisi dell’Ilva

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