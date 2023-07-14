Ep. 1214 – Una promessa è una promessa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: nell’ultimo attacco contro l’Ucraina la Russia ha utilizzato un missile ipersonico in grado di trasportare testate nucleari; l’intesa su una tregua tra Stati Uniti e Iran è ancora congelata ma due cacciamine italiani stanno già facendo rotta verso il Golfo Persico; quando i femminicidi colpiscono sex worker i giornali dedicano alla notizia molto meno spazio; il ministro della Salute Schillaci ha preso un impegno pubblico per le persone ustionate nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana
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