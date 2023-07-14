Ep. 1213 – Mille mondi insieme a tavola e le altre storie di oggi
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Oggi su Morning: gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati e poi espulsi da Israele raccontano i trattamenti subiti; l’attacco ucraino contro una base dei servizi di sicurezza russi a Kherson è anche un duro colpo alla propaganda di guerra di Putin; è morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food; i manifesti di Italia Viva che hanno fatto infuriare Meloni (ma lei smentisce)
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