NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1213 – Mille mondi insieme a tavola e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati e poi espulsi da Israele raccontano i trattamenti subiti; l’attacco ucraino contro una base dei servizi di sicurezza russi a Kherson è anche un duro colpo alla propaganda di guerra di Putin; è morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food; i manifesti di Italia Viva che hanno fatto infuriare Meloni (ma lei smentisce)

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 1212 – Disattivare un drone a 12 anni e le altre storie di oggi

Ep. 1212 – Disattivare un drone a 12 anni e le altre storie di oggi

21 mag 2026 - 26 min
Ep. 1211 – Tutto chiuso e le altre storie di oggi

Ep. 1211 – Tutto chiuso e le altre storie di oggi

20 mag 2026 - 21 min
Ep. 1210 – Lo stigma della salute mentale e le altre storie di oggi

Ep. 1210 – Lo stigma della salute mentale e le altre storie di oggi

19 mag 2026 - 26 min
Ep. 1209 – Anche i ricercatori hanno una famiglia e le altre storie di oggi

Ep. 1209 – Anche i ricercatori hanno una famiglia e le altre storie di oggi

18 mag 2026 - 27 min
Morning Weekend – Lucertole e formiche alla conquista di Montpellier, e altre storie

Morning Weekend – Lucertole e formiche alla conquista di Montpellier, e altre storie

Perché la Russia ha ripreso ad attaccare con forza le città ucraine, due città dall’approccio molto diverso contro l’erba alta, e la divertente storia di una banconota da 20 sterline

16 mag 2026 - 24 min