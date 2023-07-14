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Ep. 1211 – Tutto chiuso e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: la marina israeliana ha intercettato tutte le barche della Flotilla; da quando è stato lanciato il piano carceri del governo i posti sono diminuiti anziché aumentare, e tra nuovi reati e nuove aggravanti il sovraffollamento è peggiorato; è stato convalidato il fermo dell’uomo che in auto ha travolto i passanti a Modena, non gli è stato contestato il terrorismo ma per la giudice ha agito in maniera «consapevole e intenzionale»; il gruppo di consegne a domicilio Glovo si è impegnato ad aumentare la paga dei dipendenti per uscire dal controllo giudiziario disposto dalla procura di Milano

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