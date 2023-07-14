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Ep. 1210 – Lo stigma della salute mentale e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: oggi sarà interrogato l’uomo che in auto ha travolto i passanti in centro a Modena, in telefoni e pc si cercano indizi sul possibile movente; sono stati localizzati i corpi dei 4 subacquei italiani morti in un’immersione alle Maldive, oggi iniziano le operazioni di recupero; all’Aja si tiene la prima udienza della Corte penale internazionale contro il generale Al Buti, accusato di crimini contro l’umanità commessi nel carcere libico di Mitiga; sarà liberato in attesa della revisione del processo Alaa Faraj, lo studente di ingegneria di Bengasi condannato dal tribunale di Catania con l’accusa di essere lo scafista di un barcone sul quale erano morte per asfissia 49 persone migranti

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