Ep. 1209 – Anche i ricercatori hanno una famiglia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: cosa sappiamo dell’uomo che ha investito i passanti in centro a Modena e quello che Salvini e Bignami non sanno dei permessi di soggiorno e della cittadinanza; l’Ucraina ha colpito Mosca alla vigilia dell’incontro in Cina tra Putin e Xi Jinping; Cuba accusa gli Stati Uniti di inventare false minacce per giustificare un intervento militare; è entrato in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici ma l’esperienza del casco obbligatorio lascia pensare che non ci saranno molte multe; si è aperto il casting per il nuovo James Bond
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Perché la Russia ha ripreso ad attaccare con forza le città ucraine, due città dall’approccio molto diverso contro l’erba alta, e la divertente storia di una banconota da 20 sterline