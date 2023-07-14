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Ep. 1209 – Anche i ricercatori hanno una famiglia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: cosa sappiamo dell’uomo che ha investito i passanti in centro a Modena e quello che Salvini e Bignami non sanno dei permessi di soggiorno e della cittadinanza; l’Ucraina ha colpito Mosca alla vigilia dell’incontro in Cina tra Putin e Xi Jinping; Cuba accusa gli Stati Uniti di inventare false minacce per giustificare un intervento militare; è entrato in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici ma l’esperienza del casco obbligatorio lascia pensare che non ci saranno molte multe; si è aperto il casting per il nuovo James Bond

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