Ep. 1208 – Tucidide, tungsteno e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Russia ha lanciato l’attacco aereo più lungo contro l’Ucraina dall’inizio dell’aggressione; tra cortesie formali e citazioni classiche, Xi Jinping ha fatto capire a Trump che si rischia un’altra guerra se gli Stati Uniti sosterranno l’indipendenza di Taiwan; il Tar ha dato ragione al comune di Firenze, ora le regole per limitare gli affitti brevi potrebbero essere adottate da molte altre città italiane; al primo bando nazionale per guide turistiche solo 222 persone candidate su 12mila hanno ottenuto l’abilitazione
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Morning Weekend – Vendesi chiesa barocca, prezzo trattabile, e altre storie
Come la Spagna gestirà una potenziale epidemia di virus Andes, la sconfitta dei Laburisti alle elezioni locali nel Regno Unito, una contrariata edizione dell’Eurovision e lo strano annuncio immobiliare di una parrocchia tedesca