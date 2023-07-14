Ep. 1207 – Le parole di ogni giorno e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha portato con sé in Cina i capi di 17 grandi aziende degli Stati Uniti, ma quello di Nvidia è salito a bordo solo all’ultimo momento; lo strano caso (e la felpa non casuale) del “signor Marco Lubio”; operare un paziente a Cuba alla luce della torcia dello smartphone; ad Asti si è risolto con un risarcimento il primo caso finito in tribunale per la vicenda delle foto pubblicate su una piattaforma online; è stata trovata dopo 23 giorni la donna che si era allontanata dall’Italia con i figli minorenni, i tre stanno bene e non hanno intenzione di tornare a casa; Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali agli Internazionali di tennis di Roma
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Come la Spagna gestirà una potenziale epidemia di virus Andes, la sconfitta dei Laburisti alle elezioni locali nel Regno Unito, una contrariata edizione dell’Eurovision e lo strano annuncio immobiliare di una parrocchia tedesca