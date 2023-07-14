Ep. 1205 – Nelle valli dove il fuoco non cessa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sembra sempre più in bilico, quello tra Israele e Libano di fatto non è mai iniziato; i problemi economici e psicologici degli iraniani raccontati dall’interno; ogni governo ha una sua diversa procedura di quarantena per i sospetti casi di hantavirus delle Ande; a Taranto quattro persone sono state fermate per l’omicidio di un lavoratore originario del Mali, tre di loro sono minorenni; la multinazionale svedese Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi nei suoi cinque stabilimenti italiani; per la prima volta in Italia un bambino è stato riconosciuto come figlio di tre genitori
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1204 – Un centro città senza scuole e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Vendesi chiesa barocca, prezzo trattabile, e altre storie
Come la Spagna gestirà una potenziale epidemia di virus Andes, la sconfitta dei Laburisti alle elezioni locali nel Regno Unito, una contrariata edizione dell’Eurovision e lo strano annuncio immobiliare di una parrocchia tedesca