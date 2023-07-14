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Ep. 1204 – Un centro città senza scuole e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi Morning: Trump ha definito «del tutto inaccettabile» la risposta iraniana al memorandum degli Stati Uniti per una tregua; la mancata condivisione di procedure comuni tra diversi paesi rischia di rendere più rischioso del dovuto un virus a bassa contagiosità come l’hantavirus delle Ande; sul caso Garlasco i principali giornali italiani predicano bene e razzolano male; il centro storico dell’Aquila sembra destinato a restare senza scuole; quanto guadagna e quanto fatica a mantenersi un tennista di classifica medio-bassa

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