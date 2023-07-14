Ep. 1203 – Paura dei topi e le altre storie di oggi
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Oggi su Morning: cosa sappiamo e quanto dobbiamo preoccuparci del focolaio di hantavirus; Stati Uniti e Iran si sono attaccati nello stretto di Hormuz ma ora Trump minimizza, e la cosa non piace ai paesi del Golfo; fare domande all’intelligenza artificiale voluta da Putin non dà grandi soddisfazioni ma fa capire molto dello stato della democrazia in Russia; le persone che si prendono cura degli anziani in Italia stanno invecchiando
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