NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1203 – Paura dei topi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: cosa sappiamo e quanto dobbiamo preoccuparci del focolaio di hantavirus; Stati Uniti e Iran si sono attaccati nello stretto di Hormuz ma ora Trump minimizza, e la cosa non piace ai paesi del Golfo; fare domande all’intelligenza artificiale voluta da Putin non dà grandi soddisfazioni ma fa capire molto dello stato della democrazia in Russia; le persone che si prendono cura degli anziani in Italia stanno invecchiando

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 1202 – Le domande giuste e le altre storie di oggi

Ep. 1202 – Le domande giuste e le altre storie di oggi

7 mag 2026 - 25 min
Ep. 1201 – Come funziona la grazia e le altre storie di oggi

Ep. 1201 – Come funziona la grazia e le altre storie di oggi

6 mag 2026 - 26 min
Ep. 1200 – Un&#8217;Europa più larga e le altre storie di oggi

Ep. 1200 – Un’Europa più larga e le altre storie di oggi

5 mag 2026 - 26 min
Ep. 1199 – Nel frattempo è finita la guerra e le altre storie di oggi

Ep. 1199 – Nel frattempo è finita la guerra e le altre storie di oggi

4 mag 2026 - 25 min
Morning Weekend – L’importazione della Quinceañera e altre storie

Morning Weekend – L’importazione della Quinceañera e altre storie

Gli effetti della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sul turismo europeo, e le tradizioni sudamericane che si diffondono in Spagna

2 mag 2026 - 22 min