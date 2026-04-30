Ep. 1202 – Le domande giuste e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti un nuovo memorandum d’intesa per mettere fine alla guerra e aprire 30 giorni di negoziati; da quando lo stretto di Hormuz è bloccato le esportazioni di pannelli fotovoltaici cinesi sono raddoppiate; dopo due anni di pausa domani a Betlemme si torna a correre la “Maratona di Palestina”; inizierà l’11 maggio l’evacuazione dei passeggeri della nave da crociera dove un’infezione da hantavirus ha provocato la morte di tre persone; oggi si vota per le elezioni amministrative nel Regno Unito; il film “Le città di pianura” ha dominato la premiazione dei David di Donatello
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