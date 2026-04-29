Ep. 1201 – Come funziona la grazia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz; il lungo viaggio del cervo d’acciaio che rappresenta l’Ucraina alla Biennale di Venezia; il ministro Giuli ha chiesto scusa per i mancati finanziamenti pubblici al documentario su Regeni; il presidente Mattarella ha concesso la grazia a tutte le domande presentate con gli stessi presupposti di quelli di Nicole Minetti; nel suo primo viaggio all’estero dopo la malattia Kate Middleton ha scelto di rendere omaggio al “modello Reggio Emilia” per le scuole dell’infanzia
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1200 – Un’Europa più larga e le altre storie di oggi
Ep. 1199 – Nel frattempo è finita la guerra e le altre storie di oggi
Morning Weekend – L’importazione della Quinceañera e altre storie
Gli effetti della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sul turismo europeo, e le tradizioni sudamericane che si diffondono in Spagna