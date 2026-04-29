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Ep. 1201 – Come funziona la grazia e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: Trump ha sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz; il lungo viaggio del cervo d’acciaio che rappresenta l’Ucraina alla Biennale di Venezia; il ministro Giuli ha chiesto scusa per i mancati finanziamenti pubblici al documentario su Regeni; il presidente Mattarella ha concesso la grazia a tutte le domande presentate con gli stessi presupposti di quelli di Nicole Minetti; nel suo primo viaggio all’estero dopo la malattia Kate Middleton ha scelto di rendere omaggio al “modello Reggio Emilia” per le scuole dell’infanzia

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