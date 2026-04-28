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Ep. 1200 – Un’Europa più larga e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: gli attacchi di Stati Uniti e Iran rendono sempre più fragile il cessate il fuoco; il capitano di una petroliera racconta come si vive bloccati in mare per più di due mesi; il blocco dello stretto di Hormuz ha dato nuovo impulso all’attività dei pirati somali; il cessate il fuoco di due giorni annunciato dalla Russia è una delle tante conseguenze della paranoia di Putin; Italia e Svizzera hanno trovato un accordo sui rimborsi delle spese mediche per le persone ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana; una pillola promette (a caro prezzo) di allungare la vita dei cani

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