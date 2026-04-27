Ep. 1199 – Nel frattempo è finita la guerra e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha annunciato un’operazione per «guidare» le navi bloccate nello stretto di Hormuz; l’Iran rischia di non sapere più dove mettere tutto il petrolio che produce e non esporta; un tribunale israeliano ha prolungato di due giorni la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in acque internazionali; il pasticcio del padiglione russo alla Biennale di Venezia che dovrà restare chiuso ma potrà essere premiato; l’orale del nuovo esame di maturità non partirà da domande ma da riflessioni personali sul proprio percorso; l’Inter ha vinto lo scudetto, Sinner ha vinto a Madrid, Antonelli ha vinto a Miami
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