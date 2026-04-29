Ep. 1197 – Un dilemma sulle persone che scompaiono, e le altre storie di oggi
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Oggi dentro Morning: un aggiornamento/non aggiornamento sul caso Minetti; cosa c’è nel decreto “primo maggio”; a quanto ammontano i progetti fantasma del PNRR; capiamo meglio l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC; la prima coppia a unirsi civilmente in Italia, dieci anni fa.
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