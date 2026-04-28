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Ep. 1195 – Nicole Minetti, di nuovo, e le altre storie di oggi

di Luca Misculin
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Oggi dentro Morning: il grande ritorno di Nicole Minetti sulle prime pagine dei quotidiani; uno sviluppo interessante nell’opposizione israeliana; in Mali la situazione rimane molto incerta; ce la faremo, a rendere operative le case di comunità?; come sono fatte le “super scarpe” che hanno permesso a ben due persone di correre la maratona in meno di due ore.

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