Ep. 1194 – Il re-ippopotamo e le altre storie di oggi
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Oggi dentro Morning: una nuova-vecchia notizia dal Mali; chi era l’uomo arrestato alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca; una profezia del direttore editoriale sui cortei del 25 aprile; una grande notizia di sport, che non troverete sulle prime pagine.
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