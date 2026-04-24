Ep. 1193 – L’obiettivo dei testimoni e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane; alle minacce tra Stati Uniti e Iran si aggiunge quella dei pasdaran iraniani di danneggiare i cavi sottomarini dello stretto di Hormuz; una donna di 46 anni è stata uccisa in casa a Foggia, il marito si è costituito; tutti gli istituti superiori si chiameranno licei, forse già dal prossimo anno scolastico; l’idea del consigliere di Trump Paolo Zampolli di ripescare l’Italia ai Mondiali di calcio al posto dell’Iran non è piaciuta neanche ai politici e ai dirigenti italiani
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.