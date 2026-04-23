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Ep. 1192 – Decine di nomi che non dovevamo sapere e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: l’Italia resta sotto la procedura di infrazione per il deficit aperta dall’Unione Europea e non potrà spendere quanto avrebbe voluto nell’ultima manovra prima delle elezioni; l’Iran ha sequestrato due navi nello stretto di Hormuz; ancora una volta qualcuno ha scommesso e guadagnato sulle quotazioni del petrolio pochi minuti prima dell’annuncio di Trump sul prolungamento del cessate il fuoco; i nomi di decine di persone non indagate sono stati pubblicati negli articoli che raccontano l’inchiesta su un presunto giro di sfruttamento della prostituzione a Milano; perché le polemiche sulle fatture ai feriti dell’incendio di Crans-Montana non hanno senso

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