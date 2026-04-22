Ep. 1191 – Un buon esempio sulle liste d’attesa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha esteso a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l’Iran mentre non ripartono i negoziati e resta chiuso lo stretto di Hormuz; quattro persone palestinesi sono state uccise in Cisgiordania da coloni o militari israeliani; la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ordinato all’Ungheria di abrogare una legge contro la comunità LGBTQ+; a Roma c’è un presidio sanitario unico al mondo per curare i traumi delle persone rifugiate; per la prima volta in 150 anni di storia il Corriere della Sera sarà (con)diretto da due donne
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