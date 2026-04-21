Ep. 1190 – La rubrica fissa dello “stop del Colle” e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i dubbi della presidenza della Repubblica sull’emendamento che prevede un premio agli avvocati in caso di rimpatri volontari mettono a rischio il decreto sicurezza; Giuseppina Di Foggia è disposta a rifiutare la nomina a presidente dell’Eni per non rinunciare all’indennità da 7,3 milioni per la sua uscita da Terna; l’ambasciatore d’Italia in Svizzera rassicura le famiglie dei feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana, non dovranno pagare le fatture per i ricoveri che hanno ricevuto per posta; Orbán ha annunciato che l’Ungheria rimuoverà il veto sugli aiuti da 90 miliardi per l’Ucraina concordati dall’Unione Europea; oggi in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sempre che la delegazione iraniana si presenti; il blocco dello stretto di Hormuz sta provocando ingorghi (e aste milionarie) nel canale di Panama
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1189 – La paga dell’avvocato e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Un aeroporto internazionale di cui non avete mai sentito parlare, e altre storie
Decine di miliardi di euro che potrebbero arrivare in Ungheria, e i licenziamenti alla BBC