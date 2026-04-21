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Ep. 1190 – La rubrica fissa dello “stop del Colle” e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: i dubbi della presidenza della Repubblica sull’emendamento che prevede un premio agli avvocati in caso di rimpatri volontari mettono a rischio il decreto sicurezza; Giuseppina Di Foggia è disposta a rifiutare la nomina a presidente dell’Eni per non rinunciare all’indennità da 7,3 milioni per la sua uscita da Terna; l’ambasciatore d’Italia in Svizzera rassicura le famiglie dei feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana, non dovranno pagare le fatture per i ricoveri che hanno ricevuto per posta; Orbán ha annunciato che l’Ungheria rimuoverà il veto sugli aiuti da 90 miliardi per l’Ucraina concordati dall’Unione Europea; oggi in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sempre che la delegazione iraniana si presenti; il blocco dello stretto di Hormuz sta provocando ingorghi (e aste milionarie) nel canale di Panama

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