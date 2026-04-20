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Ep. 1189 – La paga dell’avvocato e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: a 48 ore dalla scadenza del cessate il fuoco Trump annuncia nuovi negoziati in Pakistan ma non si sa se gli iraniani si presenteranno; con le demolizioni in corso nel sud del Libano Israele sta replicando lo schema già usato a Gaza; alle elezioni in Bulgaria ha vinto Rumen Radev, il candidato contrario agli aiuti militari all’Ucraina e che vuole ristabilire le relazioni con la Russia; qualche idea dalla Sardegna per incoraggiare le donazioni di sangue; la storia del testamento a sorpresa di un’ex senatrice

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