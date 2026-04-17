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Ep. 1188 – L’ultimo ponte e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: è entrato in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele; un attacco delle forze armate israeliane ha distrutto l’ultimo ponte sul fiume Litani che collegava il sud del Libano con il resto del paese; la Russia ha lanciato contro l’Ucraina l’attacco più letale degli ultimi mesi; da un’inchiesta del Guardian su Peter Mandelson, l’ex ambasciatore che frequentava il finanziere Jeffrey Epstein, arrivano nuovi guai per il primo ministro britannico Starmer; domenica le elezioni in Bulgaria potrebbero consegnare all’Unione Europea un nuovo Orbán

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