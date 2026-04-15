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Ep. 1187 – Il diritto all’asilo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: l’attacco di Trump a Meloni potrebbe aver risolto più problemi alla presidente del Consiglio di quanti ne abbia creati; negli Stati Uniti si sono tenuti, con molti ostacoli e poco ottimismo, i primi colloqui diretti tra Libano e Israele; un raro reportage dal Sudan a tre anni dall’inizio della guerra civile; come hanno fatto alcuni giornalisti di Le Monde a scoprire una vendita di aerei alla giunta militare del Myanmar vietata dall’Unione Europea; i criteri di accesso degli asili nido in Italia penalizzano le famiglie che ne avrebbero più bisogno

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